В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 километров на одном заряде
В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 километров на одном заряде
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18.11.2022 13:43
Укринформ
Калифорнийская компания Drako Motors представила электрический внедорожник Dragon мощностью 2000 лошадиных сил.
Как передаёт Укринформ, об этом сообщает New Atlas.
Гиперкар может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 1,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 322 км/час.
Отмечается, что на одной зарядке транспортное средство, рассчитанное на 5 человек, может проехать 676 километров.
В салоне Dragon установлены три сенсорных дисплея 43,4 см с информационно-развлекательной системой.
Стоимость одного экземпляра машины составляет 290 тысяч долларов.
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В Drako рассчитывают начать поставлять автомобили клиентам в 2026 году. В будущем компания планирует увеличить производство до 5000 единиц в год.
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По материалам: Укринформ