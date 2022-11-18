Технологии

В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 километров на одном заряде

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 километров на одном заряде

В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 километров на одном заряде

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18.11.2022 13:43

Укринформ

Калифорнийская компания Drako Motors представила электрический внедорожник Dragon мощностью 2000 лошадиных сил.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Гиперкар может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 1,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 322 км/час.

Отмечается, что на одной зарядке транспортное средство, рассчитанное на 5 человек, может проехать 676 километров.

В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 километров на одном заряде

В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 километров на одном заряде

В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 километров на одном заряде

В США представили электровнедорожник Dragon, который может ехать 676 километров на одном заряде

В салоне Dragon установлены три сенсорных дисплея 43,4 см с информационно-развлекательной системой.

Стоимость одного экземпляра машины составляет 290 тысяч долларов.

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В Drako рассчитывают начать поставлять автомобили клиентам в 2026 году. В будущем компания планирует увеличить производство до 5000 единиц в год.

Как сообщал Укринформ, японская компания Subaru представила новый компактный кроссовер Subaru REX.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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