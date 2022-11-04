Теперь официально: Сегодня в Twitter состоятся массовые увольнения

Теперь официально: Сегодня в Twitter состоятся массовые увольнения

04.11.2022 05:56

Укринформ

Компания Twitter, которую недавно возглавил Илон Маск, оповестила работников, что в пятницу обнародует официальное письмо о масштабных сокращениях персонала с целью оптимизации расходов.

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на внутреннее электронное сообщение компании, которое получило в свое распоряжение, передает Укринформ.

"В рамках усилий по выводу Twitter на правильный путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы в пятницу", – отмечается в сообщении, разосланном сотрудникам компании ее руководством.

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При этом отмечается, что офисы Twitter после этого будут временно закрыты, а доступ с помощью бейджей будет приостановлен, «в целях безопасности каждого сотрудника, а также систем Twitter и данных клиентов».

Отмечается, что каждый сотрудник узнает свою судьбу утром пятницы.

"Сообщения о сокращении завершают неделю организованных Маском чисток, во время которых он требовал существенно сократить расходы и ввел агрессивную рабочую этику в компании", – отмечает Reuters.

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Как сообщал Укринформ, ранее Илон Маск заявил, что планирует уволить около 3,7 тысячи работников компании Twitter – почти половину всего персонала, чтобы уменьшить расходы компании. Он уже сделал это с руководством компании, включая исполнительного директора и руководителей финансового и юридического направлений.

По материалам: Укринформ