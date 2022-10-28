Самолет «Руслан» доставил в США спутник для SpaceX

28.10.2022 01:17

Укринформ

Один из спутников, который вскоре запустит SpaceX в космос, прилетел в США на борту украинского самолета «Руслан».

Как сообщает Укринформ, об этом Авиалинии Антонова заявили в сети Твиттер.

"Авиалинии Антонова доставили гражданский телекоммуникационный спутник на борту одного из самолетов АН-124-100-150 из Тулузы во Францию ​​к посадочной площадке НАСА в Титусвилле в США, где его запустит компания SpaceX", — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, несколько недель назад американские СМИ сообщили, что SpaceX обратилась в Минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink. Позднее Маск уточнил, что не требует возмещения уже понесенных расходов, но и не может постоянно финансировать работу переданных терминалов, что обойдется компании в более чем $120 миллионов до конца года и около $400 миллионов в течение следующих 12 месяцев.

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После резонанса, возникшего на фоне сообщений основателя SpaceX, он сообщил, что принял решение продолжить бесплатное финансирование украинского правительства. Маск даже заявил, что создаст функцию пожертвований на странице оплаты услуг Starlink, а также, что его компания в конце концов закрыла этот вопрос и официально отозвала запрос о финансировании из Минобороны США.

По материалам: Укринформ