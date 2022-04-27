В сервисах «Киевстара» произошел сбой
В сервисах «Киевстара» произошел сбой
27.04.2022 02:24
Укринформ
Пользователи оператора "Киевстар" сообщают о сбоях в работе сети, а сам оператор заявил об аварии.
Об этом идет речь в сообщении "Киевстар" в Twitter, передает Укринформ.
"Друзья, знаем об аварии. Уже все чиним. Подождите немного и все будет хорошо", – проинформировал оператор.
Друзі, знаємо про аварію. Вже все лагодимо. Почекайте трішки і все буде добре
— Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 26, 2022
Перепрошуємо за складнощі. Деякі наші сервіси зараз не працюють. Ми вже працюємо над усуненням складнощів, які виникли в наших системах. Незабаром все буде працювати в повному обсязі!
Обіцяємо що найближчим часом все полагодимо.
— Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 26, 2022
Также отмечается, что все пострадавшие от сбоя получат компенсации.
Це збій в наших сервісах. Всі постраждалі від збою отримають компенсації. Деталі згодом💙
— Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 26, 2022
Пользователи сообщают, что телефоны "даже не регистрируются в сети".
Сбои в работе сети наблюдаются в разных регионах Украины.
По материалам: Укринформ