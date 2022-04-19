Starlink откроет представительство в Украине

19.04.2022 15:44

Укринформ

Starlink приступил к работе над открытием представительства в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Телеграме.

"И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную позитивную новость — Starlink начал работу над открытием представительства в Украине", — написал вице-премьер.

Федоров отметил, что дал поручение соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот состоялись как можно быстрее.

Вице-премьер рассказал, что на сегодняшний день более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.

Starlink – это глобальная спутниковая система для доступа в интернет в труднодоступных уголках Земли. Она работает через расположенные на орбите спутники. Такой интернет обеспечивает быстрое и бесперебойное соединение, его нельзя отключить или взломать.

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Как сообщалось, основатель компании SpaceX Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российскими захватчиками и обеспечивает страну станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

В настоящий момент в Украине использовать терминалы для доступа в сеть от компании SpaceX могут только объекты критической инфраструктуры. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию.

По материалам: Укринформ