Технологии

Роскомнадзор заблокировал Instagram в россии

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

Роскомнадзор заблокировал Instagram в россии

Роскомнадзор заблокировал Instagram в россии

11.03.2022 17:46

Укринформ

Российское надзорное ведомство "роскомнадзор" заявило, что по требованию генпрокуратуры РФ ограничит доступ к соцсети Instagram, принадлежащей компании Meta Platforms, Inc.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ.

"Розкомнадзор запретил Instagram на территории российской федерации. Советская жизнь, о которой так мечтают агрессоры, уже пришла. Продолжение следует", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 марта спикер Meta Энди Стоун заявил, что компания временно отменяет для пользователей Facebook и Instagram в ряде стран запрет на призывы к насилию в отношении российских захватчиков.

Ранее стало известно, что в следственном комитете России против сотрудников компании Meta возбуждено уголовное дело об экстремизме в связи с их "незаконными действиями".

Также генпрокуратура рф направила в суд заявление о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией. 4 марта в россии принято решение о блокировке Facebook.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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