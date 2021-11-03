Космический телескоп Хаббла приостанавливает наблюдения: стала известна причина

Космический телескоп Хаббл снова столкнулся с техническими проблемами. По какой-то причине устройство не может синхронизироваться с сетью. Телескоп заснул, и ученые НАСА пытаются определить и устранить причину неисправности.

Несколько дней назад все было нормально, и космический телескоп Хаббл присылал ученым еще больше интересных фотографий. Недавно появились фото умирающего красного гиганта CW Leonis. Вскоре после этого произошел технический сбой, остановивший работу устройства, пишет Первая Лента.

Согласно официальной информации НАСА, у космического телескопа Хаббл есть проблемы с синхронизацией с его внутренней системой связи. Как сказано в сообщении космического агентства, наблюдения с помощью аппарата временно приостановлены до выяснения и устранения причины неисправности.

Это не первые проблемы с космическим телескопом Хаббл за последнее время. Уже в конце октября девайс нужно было перезагружать. Судя по всему, это решение оказалось временным. Теперь космический телескоп Хаббл переведен в режим сна, где он будет находиться до тех пор, пока проблема не будет решена.

Ранее мы сообщали, что НАСА выбрало космическое меню для миссии на Марс.