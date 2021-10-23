Что на обед — НАСА выбрало космическое меню для миссии на Марс

НАСА выбрало 18 из более чем 100 компаний для обеспечения продуктами питания участников миссии Deep Space на Марс. В меню, среди прочего, будут входить печатаные на 3D стейки и насекомые. На данный момент НАСА выращивает в космосе лиственные растения, редис и перец.

Американское космическое агентство выделяет 500 тысяч. долларов на «идеи правильного питания, реализованные в космосе». Представленные на конкурс концепции не нуждались в полной проработке. Несмотря на скептицизм некоторых оценщиков, было решено «продвигать космические инновации», — пояснил руководитель проекта исследований космических растений НАСА Ральф Фриче, пишет Первая Лента.

Фриче напомнил, что до сих пор НАСА выращивало в космосе лиственные культуры, редис и перец. Пришло время угостить космонавтов водорослями, грибами, белком насекомых и стейками, напечатанными на 3D-принтере из Mission: Space Food.

Победу в конкурсе одержала компания Astro Gastronomy из Сан-Франциско, которая будет обезвоживать быстрорастущие водоросли для создания «хрустящих закусок, смешанных с орехами (…)». Отсос воды и последующая регидратация происходит без потери полезных веществ и сохраняет вкус продукта до пяти лет.

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