Один из основателей Apple Возняк создал частную космическую компанию

Один из основателей Apple Возняк создал частную космическую компанию

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14.09.2021 11:20

Укринформ

Один из основателей компании Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space.

Соответствующий пост он разместил в Tвиттере, передает Укринформ.

«Создается частная космическая компания, которая не будет похожа ни на одну другую», — написал Возняк.

Соучредителем Privateer Space является гендиректор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.

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Стив Возняк — американец украинского происхождения, разработчик компьютерных технологий, инженер-электронщик и программист, конструктор одного из первых персональных компьютеров в мире. В 1976 году Возняк вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном основал корпорацию Apple.

По материалам: Укринформ