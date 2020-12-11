В США создали крошечного робота, который на 90% состоит из воды
В США создали крошечного робота, который на 90% состоит из воды
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11.12.2020 16:02
Укринформ
Исследователи Северо-Западного университета в Иллинойсе создали робота на водной основе, который может исполнять разные функции, в частности перемещать вещи, катализировать химические реакции и даже танцевать.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт университета.
Робот, похожий на маленького зверька, внешне мягкий, поскольку на 90% состоит из воды, а внутри имеет никелевую основу, которая может изменять форму в ответ на воздействие внешних магнитных полей. Эти роботы очень малы – размером примерно с монету – однако они способны выполнять ряд задач, а именно ходить со скоростью среднестатистического человека, а также собирать и переносить вещи.
Как отмечает Techcrunch, исследователи, создавшие крошечного работа, предусматривают изготовление еще меньших его версий – достаточно небольших, чтобы действовать на микроскопическом уровне, возможно, для программ доставки лекарств непосредственно в организме пациента.
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Также роботов можно запрограммировать на работу по схеме «рой», что позволило бы им объединяться для решения масштабных задач, например, наложения шва в случае травмы.
По материалам: Укринформ