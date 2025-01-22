Спорт

У штаб інженерів «Формули-1» вперше найняли жінку: хто вона

Карина Шевченко Send an email 54 минуты ago
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ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 10: Esteban Ocon of France and Haas F1 prepares to drive in the garage during Formula 1 testing at Yas Marina Circuit on December 10, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Haas офіційно підтвердив призначення Лаури Мюллер на посаду гоночного інженера команди «Формули-1», яка стала першою жінкою в історії франшизи на подібній посаді.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Команда.

Повідомляється, що Лаура співпрацюватиме з пілотом Haas Естебаном Оконом.

«Вона наділена рішучим характером, Естебан також своєрідний, тому, як на мене, рушійною силою в цьому випадку буде поєднання характерів. Вона справді вправна в умінні знаходити розв’язання проблеми і небажанні задовольнятися першою відповіддю», — сказав керівник Хаас Аяо Комацу.

Мюллер навчалася в Мюнхенському технічному університеті, після чого почала кар’єру в автоспорті. Спеціалістка працювала в чемпіонаті світу з перегонів на витривалість, а з 2022 року була перформанс-інженером у Haas.

Керівник команди Айо Комацу схвально відгукнувся про здібності Мюллер, підкресливши, що в Haas ніколи не звертали уваги на національність або стать фахівця.

Головним аспектом під час вибору співробітників Комацу вважає роботу людини, комунікацію і прагнення до максимальних результатів. Мюллер розпочала свою кар’єру у «Формулі-1» саме в Haas: працювала інженером симулятора, потім отримала підвищення і стала одним із фахівців, які відповідають за ефективність машини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що жодного шансу для росіянки: Світоліна пробилася до 1/4 фіналу Australian Open-2025.

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Карина Шевченко Send an email 54 минуты ago
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