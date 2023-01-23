Котовский получил серебряную медаль на этапе Кубка мира в Канаде

» src=»https://pl.com.ua/wp-content/uploads/2023/01/8f121a01a8bb4472e277b08ee851e408.jpg» alt=»Котовский получил серебряную медаль на этапе Кубка мира в Канаде» width=»100%»/>

Украинец Дмитрий Котовский выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Канаде. Он выполнил прыжок на оценку 119.91 балла, передает

Как известно, это вторая медаль Котовского на этом этапе. Вчера он получил “бронзу”.

Владимир Кушнир и Максим Кузнецов заняли 11-е и 12-е места, набрав 82.21 и 48.60 баллов соответственно.

Победу одержал швейцарец Ноэ Рот.

По материалам: УНН