Спорт

Котовский получил серебряную медаль на этапе Кубка мира в Канаде

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 23 января, 2023
0 Менее минуты назад

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Украинец Дмитрий Котовский выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Канаде. Он выполнил прыжок на оценку 119.91 балла, передает

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Как известно, это вторая медаль Котовского на этом этапе. Вчера он получил “бронзу”.

Владимир Кушнир и Максим Кузнецов заняли 11-е и 12-е места, набрав 82.21 и 48.60 баллов соответственно.

Победу одержал швейцарец Ноэ Рот.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 23 января, 2023
0 Менее минуты назад
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