Спорт

Ротань и Нагорняк продлили контракт со сборными Украины по футболу

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 23 декабря, 2022
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Ротань и Нагорняк продлили контракт со сборными Украины по футболу

Руслан Ротань

Украинская ассоциация футбола продлила контрактники с главным тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем и с главным тренером юношеской сборной Украины Сергеем Нагорняком, сообщает со ссылкой на информацию обнародованную УАФ.

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Заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола состоялось 22 декабря.

Исполком УАФ принял решение продлить контракт с главным тренером молодежной сборной Украины U-21 Русланом Ротанем и с главным тренером юношеской сборной Украины U-19 Сергеем Нагорняком.

В контракте Ротаня есть автоматическая опция продления соглашения до завершения Олимпиады-2024 в случае успешного выступления на Евро-2023 U-21, куда попала сборная Украины.

Сергей Нагорняк и УАФ подписали новый контракт до 31 июля 2023 года.

Руслань Ротань также является главным тренером украинского футбольного клуба «Александрия».

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 23 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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