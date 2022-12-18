Спорт

ЧМ-2022: Аргентина — Франция 3:3. Команды разыграют серию пенальти

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

ЧМ-2022: Аргентина - Франция 3:3. Команды разыграют серию пенальти

Аргентина и Франция отыграли дополнительное время в финале ЧМ-2022. Счёт 3:3, сообщает .

Основное время завершилось со счетом 2:2. Голами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария. За французов дубль в концовке второго тайма оформил Килиан Мбаппе.

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Сборные отыграли два дополнительных тайма по 15 минут. В первом тайме дополнительного времени Месси вновь вывел аргентинцев вперед, однако Мбаппе сравнял счет – 3:3.

Теперь команды разыграют серию пенальти.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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