Спорт
ЧМ-2022: Аргентина — Франция 3:3. Команды разыграют серию пенальти
Аргентина и Франция отыграли дополнительное время в финале ЧМ-2022. Счёт 3:3, сообщает .
Основное время завершилось со счетом 2:2. Голами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария. За французов дубль в концовке второго тайма оформил Килиан Мбаппе.
Сборные отыграли два дополнительных тайма по 15 минут. В первом тайме дополнительного времени Месси вновь вывел аргентинцев вперед, однако Мбаппе сравнял счет – 3:3.
Теперь команды разыграют серию пенальти.
По материалам: УНН