ФИФА отклонила просьбу Зеленского выступить с посланием мира на финале ЧМ — CNN

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире до начала финального матча чемпионата мира в воскресенье. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, передает .

«Просьба Президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире во всем мире перед началом финала чемпионата мира в воскресенье была отклонена ФИФА», — сообщил источник CNN.

«Источник сообщил, что офис Зеленского предлагает появиться в видеообращении к болельщикам на стадионе в Катаре перед игрой и был удивлен негативным ответом», — говориться в сообщении.

Сообщается, что пока неясно, будет ли послание Зеленского транслироваться в прямом эфире или в записи.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо», — сказал источник.

Однако переговоры между Украиной и спортивным органом еще продолжаются, добавил источник.

В Катаре проходит ЧМ-2022 по футболу.

По материалам: УНН