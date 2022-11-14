Влияние на работу спортивных федераций и сокращение НОК: в сети появился черновик предполагаемой предвыборной программы Гутцайта

Вадим Гутцайт

В сети появился черновик вероятной предвыборной программы действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, баллотирующегося на должность Национального Олимпийского комитета. Программа была опубликована на телеграмм-канале «Украина Сейчас», передает .

Согласно документу, Вадим Гутцайт в случае победы на выборах собирается “реорганизовать” структуру Национального Олимпийского комитета: закрыть региональные представительства НОК, значительно расширить административный аппарат, а объекты инфраструктуры отправить под свое прямое подчинение.

Кроме того, Гутцайт якобы стремится замкнуть на себе все решения о работе федераций и назначении их глав. Как отмечают авторы телеграмм-канала, реализация такой программы создаст условия для злоупотреблений и коррупционных схем. Однако воплотится ли эта программа в жизнь — неизвестно. Журналисты пытались связаться с Вадимом Гутцайтом для того, чтобы подтвердить или опровергнуть опубликованный документ, однако ответа до сих пор нет.

Уже 17 ноября пройдут выборы Президента Национального Олимпийского комитета. На должность баллотируется три кандидата – министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион Жан Беленюк и директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Свою программу официально представил только Беленюк.

По материалам: УНН