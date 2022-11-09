Кандидат на пост президента НОК Жан Беленюк представит свою программу на НСК «Олимпийский»

Жан Беленюк

Кандидат на пост президента Национального Олимпийского комитета, народный депутат Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк завтра проведет презентацию своей предвыборной программы, передает .

Презентация состоится 10 ноября в 12 часов на НСК «Олимпийский». В программе мероприятия предусмотрено представление команды Беленюка и всех планов деятельности Национального олимпийского комитета, которые спортсмен планирует воплотить в случае победы на выборах президента НОК.

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют четыре кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийские чемпионы Жан Беленюк, Елена Белосюк и директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, отказавшийся в этом году от участия в выборах.

По материалам: УНН