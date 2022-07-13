Спорт

Ярмоленко определился с новым клубом: большая неожиданность

Украинский футболист будет работать под руководством украинского тренера.

Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов agoОбновлено: 13 июля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко окончательно определился с новым клубом. Украинец уже официально нашел себе новое место работы.

Напомним, что этим летом у футболиста сборной Украины закончился контракт с «Вест Хэмом». Сообщалось, что футболист может перейти в другой английский клуб, также отмечалось, что у Ярмоленко был разговор с киевским «Динамо», но в итоге стороны не договорились, пишет Первая Лента.

Сегодня, 13 июля, «Аль-Айн» из ОАЭ объявил о подписании Андрея Ярмоленко. Именно этот клуб тренирует украинский специалист Сергей Ребров.

Соглашение рассчитано на один год, к лету 2023-го.

«Привет, болельщики «Аль-Айна». Я счастлив присоединиться к этому большому клубу. Обещаю вам биться за эту футболку», — сказал Ярмоленко во время презентации.

Ранее мы сообщали, что «Челси» купил американский инвестор.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов agoОбновлено: 13 июля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

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