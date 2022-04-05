Шевченко начал сбор средств для пострадавших от военного нападения РФ

Рекордсмен сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил о начале благотворительной инициативы «Play Your Part for Ukraine», сообщает со ссылкой на Twitter Шевченко.

Благотворительный фонд будет призван на помощь всем, кто пострадал от военного вторжения россии в Украину.

«У нас две цели. Первая — собрать средства и помочь детям, женщинам, старикам, которые бегут от войны. Ситуация трагическая, во многих городах нет еды, воды, лекарств. Вторая цель — дать почувствовать украинскому народу нашу близость. Мы защищаем нашу свободу, наш дом. Стараемся помочь всем, кто в этом нуждается», — сказано в обращении Шевченко.

Примечательно, что ранее Шевченко заявлял о готовности поселить нескольких детей-беженцев в своем доме в Лондоне.

Титулованные английский и немецкий клубы провели акции поддержки Украины.

По материалам: УНН