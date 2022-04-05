ФИФА разработало специальное правило для трансферов украинских игроков: что известно

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала изменения в трансферный регламент, который был разработан специально для украинских футболистов, передает со ссылкой на ФИФА.

ФИФА временно внесла поправку в регламент, что позволяет украинским игрокам переходить к новым клубов вне трансферного окна. Такое решение принято после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Теперь украинским игрокам разрешили регистрироваться в другом клубе, даже если этот период регистрации закончился в ассоциации клуба, в котором они намерены быть зарегистрированы.

Единственное ограничение, которое устанавливает ФИФА заключается в возможности футболистов выехать за пределы Украины. Переход может состояться, если футболисту разрешат выезд из Украины.

Кроме того, клубы имеют право регистрировать максимум двух профессиональных игроков, воспользовавшихся данными исключениями.

Это не первое решение ФИФА после вторжения россии в Украину. До того иностранцам было разрешено менять команду, а также прерывать контракт с украинским клубом.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную россии от международных соревнований.

По материалам: УНН