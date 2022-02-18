Спорт

Украина завершила выступления на ОИ-2022: первые итоги

Украина завоевала только одну медаль в Пекине.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 18 февраля, 2022
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Сегодня, 18 февраля, Украина завершила свои выступления на Олимпийский играх. Несмотря на то, что до завершения Олимпиады остается еще два дня, украинцы на арены Пекина уже не выйдут.

Украина завершает свои выступления на Олимпиаде с одной медалью. Как и четыре года назад ее принес фристайлист Александр Абраменко. Тогда она выиграл золото, а на этот раз завоевал серебро, пишет Первая Лента.

Перед Олимпиадой именно на фристайл и биатлон надеялись украинские болельщики. Вполне еще одна медаль могла быть в командных соревнованиях у фристайлистов в акробатике, но из-за положительных тестов на ковид Украина не сумела выставить команду и пропустила соревнования.

Лучшим достижением украинских биатлонистов в Пекине стали два седьмых места – в женской эстафете и в масс-старте среди женщин, где Юлия Джима сумела показать неплохой результат. Украинка провела очень сильную Олимпиаду, но в каждой из гонок ей немного не хватило до медали.

Ранее Абраменко прокомментировал серебряную награду на ОИ-2022.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 18 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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