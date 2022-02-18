Спорт

Украинцы завершили выступления в биатлоне на ОИ-2022: полные результаты

Побороться за медали украинцы не сумели.

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 18 февраля, 2022
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Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялись заключительные биатлонные гонки. В масс-стартах соревновались мужчины и женщины.

Сначала на старт вышли женщины, где Украину представляла Юлия Джима. Украинка неудачно начала гонку, сначала упала, а потом и промазала на первой стрельбе. Так как из-за плохих погодных условий все мазали, Юлия сумела немного подняться вверх, но два промаха на третьей стрельбе снова отбросили ее назад, пишет Первая Лента.

Чистая стрельба на четвертой стрельбе и неплохой ход позволил Юлии показать седьмой результат на финише и повторить лучший результат Украины на этой Олимпиаде в биатлоне.

В мужской части соревнований на старт вышли два украинка Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Однако они выступили намного хуже Джимы. Дмитрий с семью промахами стал 24, а Артем с такими-же результатами на стрельбе – 28.

Ранее мы публиковали анонс Олимпиады в Пекине на сегодня.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 18 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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