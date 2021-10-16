Спорт

Футбол: «Металлист-1925» продолжил победную серию в УПЛ

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Футбол: "Металлист-1925" продолжил победную серию в УПЛ

ФК «Мариуполь» принял «Металлист-1925» в рамках встречи 11-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает .

Матч начался положительно для аутсайдера чемпионата — «Мариуполя». Уже на третьей минуте нападающий Андрей Кулаков открыл счет с голевой передачи от Топалова.

Ситуация на поле изменилась лишь в заключительной 20-минутке. Сначала счет был выровнен усилиями Марлисона на 72-й минуте. На последней минуте основного времени матча победный гол за харьковчан забил Зубков — 1:2.

«Мариуполь» потерпел уже девять поражений и замыкает турнирную таблицу чемпионата (4). «Металлист-1925» с 16 баллами занимает 7-ю строчку.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
0 0 Менее минуты назад
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