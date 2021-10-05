Украинские дайверы торжествовали на чемпионате мира по фридайвингу

Украинские спортсменки-дайверки Наталья Жаркова и Екатерина Садурская получили комплект наград на чемпионате мира по фридайвингу, проходящий в турецкой Анталии. Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

В женских соревнованиях в категории постоянный вес без ласт (CNF) «золото» получила спортсменка Наталья Жаркова из Украины с результатом 65 метров, «серебро» — украинка Екатерина Садурська с результатом 55 метров. Третье место у представительницы Турции Ярен Тюрк — 47 метров.

В категории постоянный вес с ластами (CWT-BF) Жаркова получила бронзовую медаль с результатом погружения на 94 метров, установив национальный рекорд. Первое место в этой категории получила словенка Аленка Артник с результатом 106 метров, серебряная медаль у итальянки Алесио Зекини с результатом 105 метров. Обе установили мировой рекорд. В этой категории Екатерина Садурська вошла в десятку лучших с финальным результатом 48 метров (фактическим 56 метров).

Украинец Денис Полывяный вошел в десятку лучших в соревнованиях по свободного погружения с финальным результатом 54 метра (фактическим 60 метров).

Соревнования проходили по категориям свободное погружение, постоянный вес с ластами, с моноласту, без ласт.

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По материалам: УНН