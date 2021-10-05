Шевченко может возглавить гранд шотландского футбола

Руководство шотландского «Селтика» заинтересовано в подписании главным тренером клуба Украинской Андрея Шевченко, сообщает со ссылкой на «The Sun».

Шевченко попал в шорт-лист гранда шотландского футбола. Главным тренером «Селтика» на данный момент является Анге Постекоглу. 56-летний австралиец занял этот пост 10 июня. Он подписал однолетний контракт с клубом.

Однако пока «Селтик» (десять очков) после семи игр идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии. 51-кратный чемпион страны в Лиге Европы на групповой стадии играет с «Бетис», «Байером» и «Ференцварошем». «Селтик» после второго тура занимает последнее место в группе. Шотландцы уступили испанскому и немецкому клубам.

Шевченко занимал пост главного тренера сборной Украины по июль 2016 по август 2021-му. Под руководством специалиста команда не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобрали на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала.

По материалам: УНН