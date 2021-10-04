Новичок Суперлиги благодаря 46 очкам американца обыграл «Киев-Баскет»

БК «Кривбасс» в ожесточенном матче с овертаймом одержал волевую победу над «Киев-Баскет», сообщает со ссылкой на сайт ФБУ.

Перед четвертой четвертью подопечные Артема Слипенчука уступали в счете — 14. Однако хозяева смогли отыграться, а в дополнительное время вырвать победу — 88:85.

В этом матче рекордную результативность текущего сезона продемонстрировал Закари Коупленд, который набрал 46 очков.

“Кривбасс”: Коренюк 16 + 7 подборов, Коупленд 46, Артамонов 2 + 7 передач, Попович 7, Полайт Дж 4 + 11 подборов — старт, Бондарчук 0, Старцев 0, Фролов 0, Латкович 7 + 9 подборов, Мотли 6.

“Киев-Баскет”: Томсон 15 + 6 подборов, Вудсон 16 + 5 подборов, Войналович 7, Вашингтон 3, Скапинцев 4 — старт, Кэффи 7 + 5 передач, Гаррет Дж 12 + 8 подборов, Аникиенко11 + 6 подборов, Тиртишник 0, Ковалев 10.

“Строитель” получил второй выигрыш на старте Суперлиги.

По материалам: УНН