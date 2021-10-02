Сборная Финляндии огласила заявку на матч с Украиной в отборе на ЧМ-2022

Сборная Финляндии по футболу объявила имена игроков, которые будут готовиться к отборочным поединкам ЧМ-2022 с Украиной и Казахстаном, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва вызвал для подготовки к этим поединкам 24-х исполнителей. Об этом сообщает «Главпост» официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии.

Ес Йоронен («Брешия», Италия), Лукас Градецкий («Байер», Германия), Карлйохан Эрикссон («Мьяллби», Швеция).

: Паулюс Араюури («Пафос», Кипр), Роберт Иванов («Варта», Польша), Йоон Тойвио («Хеккен», Швеция), Лео Вяйсянен («Эльфсборг», Швеция), Юхани Ояла («Мотеруэлл», Шотландия ), Альбин Гранлунд («Сталь», Польша), Юкка Райтала («Монреаль Импакт», Канада), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Николас Хямяляйнен («Лос-Анджелес Гэлакси», США).

Каан Кайринен («Лиллестрем», Норвегия), Робин Лод («Миннесота Юнайтед», США), Ильмари Нисканен («Данди», Шотландия), Глен Камара («Рейнджерс», Шотландия), Онни Валакари («Пафос», Кипр), Расмус Шюллеру («Юргорден», Швеция), Роберт Тейлор («Бранн», Норвегия), Фредрик Йенсен («Аугсбург», Германия), Урхо Ниссиля (Куопио).

Пукки («Норвич», Англия), Джоэл Похьянпало («Ризеспор», Турция), Маркус Форсс («Брентфорд», Англия).

Поединок между сборными Финляндии и Украины в рамках отбора ЧМ-2022 состоится 9 октября в Хельсинки на «Олимпийском» стадионе (начало — в 19:00).

По материалам: УНН