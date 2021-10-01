Спорт

Полузащитник Юрченко нашел новый клуб: что известно

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Полузащитник Юрченко нашел новый клуб: что известно

27-ми летний полузащитник Владлен Юрченко стал игроком черниговской «Десны», информирует со ссылкой на сайт клуба из Чернигова.

Детали

Воспитанник донецкого “Шахтера” с опытом игры в Бундеслиге подписал контракт с “Десной” в статусе свободного агента.

Цитата

“Владлен хорошо знаком украинским болельщикам, в том числе и черниговским, ведь был лидером нашего конкурента — луганской” Зари “. Кроме того, Юрченко является кандидатом в сборную Украины ”, — сказано в сообщении клуба.

Дополнение

В последнем сезоне в составе “Зари” забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 Менее минуты назад
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