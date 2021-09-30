«Динамо» U-19 разгромило «Баварию» в Юношеской Лиге УЕФА

Во втором туре Юношеской Лиги УЕФА «Динамо» в возрасте до 19 лет отправились в гости к сверстникам из «Баварии», сообщает со ссылкой на сайт «бело-синих».

Детали

Киевляне подошли к матчу в статусе лидеров группы после разгромной победы над “Бенфикой”, “Бавария” же в первом туре уступила “Барселоне”.

На этот раз Украинский коллектива также не было равных — уверена победа 4: 0. Диалло оформил дубль, а также отличились Волошин и Скрипник.

Дополнение

Получив две победы в двух турах “Динамо” продолжает возглавлять группу, имея 6 очков. В параллельном матче “Бенфика” разгромила “Барселону” также со счетом 4: 0, теперь обе команды имеют по три очка.

По материалам: УНН