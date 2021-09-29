Спорт

«Шериф» Вернидуба обыграл «Реал» и возглавил группу Лиги чемпионов

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"Шериф" Вернидуба обыграл "Реал" и возглавил группу Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» сенсационно уступил во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов молдавскому «Шерифу», сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

В середине тайма голом отметился Яхшибоев по передаче Криштиану. Выровнять положение именитому клубу с Испании удалось только на 65 минуте. Усилиями Карима Бензема с пенальти “Реал” забил. Но полузащитник с Люксембурга Себастьен Тилль подарил “Шерифу” три очка благодаря точному выстрелу на 90-й минуте — 2:1.

В данной группе “Шериф” имеет максимально возможные шесть очков. “Реал” с тремя баллами второй, а “Шахтер” и “Интер” набрали только по баллу.

По материалам: УНН

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