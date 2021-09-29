Де Дзерби о ничьей с «Интером»: мы должны быть довольными

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о поединке с «Интером» в Киеве, сообщает со ссылкой на сайт «горняков».

По мнению тренера, обе команды продемонстрировали качественный футбол.

“Я вчера, когда сказал, что „Интер“ — отличная команда, совсем не врал, а говорил правду. Поэтому я считаю, что одно очко для „Шахтера“ — очень престижный результат. „Интер“ тоже имел несколько шансов забить: перекладина Барелли, момент Джеко, в конце удар Корреа и великолепный сейв Пятова. Однако я в основном сосредоточен на своей команде, и это нормально. Я просто думаю, что оба соперника сыграли сильно — мы сегодня увидели очень качественный футбол.

Я думаю так же, как и вчера. „Интер“ даже ментально сильнее, чем мы. Сегодня, когда у „Шахтера“ владение мячом было длинным, соперник не потерял терпение и затем создал нам трудности. Это показывает, насколько „Интер“ ментально сильный. В конце концов получилась ничья 0:0, мы должны быть довольны”, — подчеркнул итальянец.

“Интер” и “Шахтер” расписали нулевую ничью.

По материалам: УНН