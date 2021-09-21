Боксер Усик отправился в Лондон на бой с Джошуа

Ведущий боксер мирового ранга Александр Усик вместе со своей командой отправился в Лондон для проведения боя с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO британцем Энтони Джошуа, передает со ссылкой на Instagram Усика.

Усик продемонстрировал фото на котором он в окружении своей команды отправился в столицу Великобритании. Стоит отметить, что для непобежденного Усика (18 побед, 13 — нокаутом) предстоящий бой станет третьим в супертяжелом весе. Ранее он был абсолютным чемпионом мира в весовом дивизионе тяжеловесов.

Джошуа (24 победы, 22 — нокаутом, 1 поражение), проведет вторую подряд защиту титулов WBA, WBO, IBF и IBO. В своем последнем бою британец нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Поединок Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

По материалам: УНН