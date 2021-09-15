Малиновский принял участие в первой игре «Аталанты» в новом сезоне Лиги чемпионов

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов-2021/2022 итальянская “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на выезде встречалась с испанским “Вильярреалом”, передает корреспондент

Детали

Швейцарский игрок “Аталанты” Фройлер открыл счет в противостоянии благодаря удару после которого мяч попал в две стойки, и дальше влетел в сетку. На 39 минуте из-за удачного рикошета цифры были уравнены. Автор гола — Тригерос.

В заключительной 15 минутке команды обменялись голами. Итальянцы потеряли владение мячом и удар Груневелда наказал их — 2: 1. Через десять минут спасителем бергамцив оказался немец Робин Госенс. С 84 минуты испанцы доигрывали в меньшинстве после удаления Коклена.

Отметим, что украинский футболист сыграл 71 минуту во встрече, которая закончилась ничьей — 2: 2.

Дополнение

Во втором туре квартета F “Аталанта” примет швейцарский “Янг Бойз”.

По материалам: УНН