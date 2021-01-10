Свитолина обыграла вторую россиянку на пути к четвертьфиналу соревнований в Абу-Даби

Элина Свитолина

На первом в сезоне турнире WTA в Абу-Даби состоялся поединок 1/8 финала, в котором соревновалась первая ракетка Украины Элина Свитолина, передает

Трисетовое противостояние между Свитолиной и 17-й сеяной россиянкой Екатериной Александровой продолжалось 2 часа и 35 минут и завершилось лишь на тай-брейке, который выиграла вторая сеяная – 10:8.

Общий счет матча 6:2, 6:7 (5), 7:6 (8). Победительница поединка подала 6 эйсов при 4-х двойных ошибках, а также реализовала 7 из 13 брейкпойнтов.

Примечательно, что Свитолина победила во второй раз подряд россиянку. Причем в матче 1/4 финала ей предстоит противостояние с третьей россиянкой – Вероникой Кудерметовой, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге WTA.

Как сообщалось ранее в украинская теннисистка с победы стартовала на “Australian Open”.

По материалам: УНН