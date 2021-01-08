Теннисистка Свитолина завоевала победу в первом поединке сезона

На кортах в Абу-Даби завершился поединок с участием Элины Свитолиной, который стал первым для первой ракетки Украины в новом сезоне, передает

Свитолина выиграла матч первого круга на турнире в Абу-Даби. Уверенно, без лишних затрат, она прошла американку Джессику Пигулу – 6:4, 6:3.

В активе победительницы 3 из 4-х реализованных брейкпойнтив.

Отметим, что первая ракетка Украины во втором раунде встретится с россиянкой Верой Звонаревой.

По материалам: УНН