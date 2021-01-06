Вспышка коронавируса: в клубе Зинченко сообщили о новых заражениях

ФК “Манчестер Сити” сообщил, что у двух футболистов и одного работника зафиксированы положительные результаты тестов на коронавирус, передает со ссылкой на пресс-службу “горожан”.

Положительный результат на COVID-19 зафиксирован у вратаря Скотта Карсона, полузащитника Коула Палмера, и одного сотрудника команды.

Все трое теперь будут соблюдать период самоизоляции в соответствии с протоколом Премьер-лиги и правительства Великобритании о карантине.

Ранее сообщалось о семи случаях заражения в команде, в связи с чем был перенесен матч 16-го тура чемпионата Англии против “Эвертона”. Однако в матче 17-го тура “Манчестер Сити” 3 января на выезде обыграл “Челси” со счетом 3:1.

Добавим, в “Манчестер Сити” выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко.

По материалам: УНН