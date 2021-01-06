“Киев-Баскет” подписал баскетболистку с женской НБА

Тайнис Мартин

23-летняя американская защитница Тайнис Мартин стала игроком столичного БК “Киев-Баскет”, передает со ссылкой на ФБУ.

Мартин течение последних четырех лет выступала за команду университета Западной Вирджинии, оставив неизгладимый след в этом коллективе и во всем студенческом женском баскетболе США.

Она набрала 1980 очков за карьеру (четвертый показатель в истории команды), сыграла 4162 минуты (третий показатель), а также стала лучшим игроком (набрала 32 очка) финала конференции “BIG 12” сезона 2016/17 помог своей команде впервые в истории завоевать титул одной из самых сильных конференций.

Мартин набирала в среднем 15,3 очка и 4,4 подбора за игру в течение четырехлетней карьеры в “Западной Вирджинии”.

Примечательно, что в этом году Тайнис была выбрана под 34-м номером драфта трехкратным чемпионом WNBA командой “Лос-Анджелес Спаркс”. Сезон в WNBA ориентировочно стартует в мае этого года, поэтому Тайнис пока будет помогать “Киев-Баскет” решить текущие задачи в украинском первенстве.

Как сообщалось ранее в баскетболистки сборной Украины провели результативные поединки в чемпионате Турции.

По материалам: УНН