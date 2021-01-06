Баскетболист из Лиги развития НБА усилил БК “Черкасские Обезьяны”

Уроженец города Ипсиланти (Мичиган, США) Джайлен Джонсон стал полноправным игроком БК “Черкасские Обезьяны”, передает со ссылкой на сайт черкассцев.

Джонсон может закрыть позицию 4/5 номера. В студенческой карьере три сезона провел в одной из самых престижных программ NCAA — Университете “Луисвилл”.

За команду “Луисвилл Кардиналс” Джонсон провел три сезона, после чего выставил свою кандидатуру на драфт НБА. В своем третьем сезоне в NCAA в среднем за игру получил 8,0 очка, делал 5,8 подбора за 20,5 минут на паркете.

Баскетболист ни был выбран на драфте-2017, после чего выступал в G-Лиге (Лиге развития НБА) за фарм-клубы “Чикаго Буллз” и “Миннесоты Тимбервулвз”.

В прошлом сезоне провел 33 матча в составе “Айовы Вулвз”. В среднем за 16 минут на паркете получил 7,2 очка и делал 4,8 подбора и отдавал 2,7 передачи. Также в прошлом сезоне успел поиграть в Европе по израильский “Хапоэль Холон”, в составе которого сыграл 5 матчей (6,0 очка, 2,7 подбора).

Кроме того отметим, “Черкасские Обезьяны” свой следующий матч проведет 9 января дома против “Будивельника”.

По материалам: УНН