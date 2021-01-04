Спорт

“Динамо” объявило первых соперников на тренировочном сборе в ОАЭ

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"Динамо" объявило первых соперников на тренировочном сборе в ОАЭ

Пройдя традиционное медобследование в Киеве, “бело-синие” отправятся на тренировочный сбор, который пройдет в ОАЭ. Тем временем стали известны команды, которые станут первыми спарринг-партнерами динамовцев в 2021 году. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба клуба, передает

18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши, “Легией” из Варшавы, а 21-го сыграют с сильнейшей командой Беларуси – “Шахтером” из Солигорска.

Оба поединка начнутся в 15:00 по киевскому времени.

Отмечено, что о других поединках будет сообщено дополнительно, сейчас ведутся переговоры с потенциальными спарринг-партнерами.

Напомним, что “Динамо” идет лидером чемпионата Украины, опережая “Шахтер” на один пункт.

По материалам: УНН

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