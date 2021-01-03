Бывший тренер Усика назвал самого тяжелого соперника для украинца

Экс-наставник бывшего абсолютного чемпиона мира в “крузервейте” Александра Усика – Джеймс Али Башир назвал самого тяжелого соперника для украинца, передает со ссылкой на “fightnews.info”.

Башир убежден, что Дерек Чисора – это далеко не самый серьезный соперник, который ждет украинца в супертяжелом весе. По мнению американского специалиста, тяжелее всего Усику будет в схватке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

“Удары – это прекрасно, когда ты можешь их донести. Однако Дерек Чисора выбрасывал много безумных ударов, и они лишили его энергии. Когда ты ошибаешься после таких ударов, это сказывается на тебе. Я считаю, что самым сложным соперником для Усика в супертяжелом весе будет Тайсон Фьюри, потому что он высокий.

Джо Джойс имеет отличную мощь, но он немного деревянный и предсказуем. Тайсон Фьюри чуть более непредсказуем. Он движется то тут, то там”, – сказал Джеймс Али Башир.

Напомним, что бывший соперник Усика раскритиковал украинского боксера.

По материалам: УНН