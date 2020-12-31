Аутсайдер Ла Лиги прервал выигрышную серию “Реала”

Мадридский “Реал” не сумел получить три очка в выездном поединке 16 тура испанской Ла Лиги против “Эльче”, передает со ссылкой на сайт турнира.

Лука Модрич на 20-й минуте сменил цифры на табло, но Фидель Чавес реализовал пенальти на 52 минуте и позволил “Эльче” сыграть вничью — 1:1.

Украинский страж ворот Андрей Лунин провел весь поединок в запасе.

Отметим, что “Реал” прервал пятиматчевую победную серию в Ла Лиге. “Королевский клуб” занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка. “Эльче” продолжил серию без побед в чемпионате Испании до девяти игр (3 поражения и 6 ничьих).

Команда, набрав 16 очков, находится на расстоянии в один балл от зоны вылета.

По материалам: УНН