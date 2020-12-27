Умер один из самых титулованных игроков в истории НБА

Прославленный американский баскетболист и екстренер Кей Си Джонс умер в возрасте 88 лет, сообщает сайт “Бостон Селтикс”, передает .

Причиной смерти звезды мирового спорта, по словам представителя “Селтикс” Джеффа Твисса, стала болезнь Альцгеймера.

“Куда бы не пошел Кей Си Джонс, за этим всегда следовала победа. Семья „Селтикс“ оплакивает его потерю и отмечает его замечательную карьеру и жизнь”, — говорится в тексте сообщения легендарного клуба НБА.

Кей Си Джонс занимает третье место по количеству побед в НБА — 8, уступая только бывшим одноклубникам Биллу Расселу (11) и Сэму Джонсу (10).

Примечательно, что еще до прихода в НБА Кей Си выиграл студенческую лигу, а затем и “золото” Олимпиады-1956. Выиграть все три трофея, кроме Джонса, удавалось всего шести игрокам: Биллу Расселлу, Майклу Джордану, Мэджик Джонсон, Джерри Лукаусу, Куинну Бакнер и Клайду Ловелеллетту.

Заметим, что американец также был тренером клубов НБА (“Сиэтл” и “Бостон”). После ухода с тренерской работы Джонс стал специальным помощником и телеаналитиком мужской баскетбольной команды “Хартфордского университета”. Он был введен в Зал олимпийской славы США в 1986 году и в Зал славы баскетбола колледжа в 2006 году.

По материалам: УНН