Спорт

Сборная Словакии победила в матче-открытии молодежного ЧМ по хоккею

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Сборная Словакии победила в матче-открытии молодежного ЧМ по хоккею

В Эдмонтоне на стадионе “Роджерс Плейс” в стартовом матче молодежного чемпионата мира-2021 сборная Словакии одержала победу над командой Словакии, передает со ссылкой на Twitter “IIHF”.

Единственная шайба была заброшена в конце третьего периода, на 55-й минуте. Гол забил нападающий словацкой сборной Роман Файт. Ему ассистировали форвард Михал Мразик и защитник Шимон Немец — 1:0.

Примечательно, что в группе А также будут выступать молодежные сборные Финляндии, Германии и Канады. В группе В — Чехия, Швеция, США, Россия и Австрия.

Добавим, из каждой группы в 1/4 финала выйдут по 4 лучшие команды. Турнир продлится до 5 января 2021 года.

По материалам: УНН

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