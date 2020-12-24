Киевлянин стал призером онлайн чемпионата мира по шахматам среди юниоров

Киевлянин Игорь Самуненков стал серебряным призером онлайн чемпионата мира-2020 по шахматам среди юниоров (возрастная категория до 12 лет), передает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины и Спортивный комитет Украины.

На пути к финалу 11-летний киевлянин обыграл своих сверстников из Египта, Турции и Польши.

Отмечается также, что наш земляк в финале уступил сильному мастеру Димитару Мардову из США.

Также заметим, что Кирилл Шевченко из Краматорска занял пятое место среди 18-летних игроков, харьковчанин Дмитрий Кушко (до 16 лет) стал девятым.

По материалам: УНН