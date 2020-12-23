“Бруклин” обыграл “Голден Стэйт” в матче-открытии сезона НБА

В первом поединке регулярного сезона НБА 2020-21 годов “Бруклин Нетс” на своем паркете справился с “Голден Стэйт Уорриорз”, передает

В первой четверти доминировали звездные игроки “Нетс” — Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг. Действия лидеров подхватили и их партнеры — 40:25.

В дальнейшем “воины”, которые будут проводить весь сезон без одного из лидеров Клея Томпсона и на этот раз без Дреймонда Грина, не смогли навязать борьбу. Поражение 99:125.

Ирвинг набрал 26 очков, Дюрант — 22, у “ГСУ” 20 очков и 10 передач в активе Стефена Карри.

Примечательно, что звездный форвард Дюрант вышел на паркет впервые после 18-месячной паузы, связанной с травмой.

По материалам: УНН