Украинский боксер победил в первом титульном поединке

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов одержал победу над Асиньей Байфилдом из Великобритании в поединке за титул в WBO Oriental в первом среднем весе, сообщает со ссылкой на промоутерскую компанию “K2 Promotions”.

Бой продлился все 10 раундов. Боксер из Чернигова выиграл у британского боксера по прозвищу “Призрак” единогласным решением судей – 96:94, 98:94, 99:92.

Заметим, что Митрофанов впервые в профессиональной карьере выиграл чемпионский пояс. Это десятая победа Митрофанова в 11 боях на профиринге, также он один бой свел вничью.

Как сообщалось ранее в украинский боксер завоевал титул чемпиона “WBC Asia”.

По материалам: УНН