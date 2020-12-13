Спорт

АПЛ: “Манчестерское дерби” завершилось мировым

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АПЛ: "Манчестерское дерби" завершилось мировым

“Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити” не смогли определить сильнейшего в поединке 12-го тура чемпионата Англии на поле “Олд Траффорд”, передает со ссылкой на сайты коллективов.

Забить командам в этом поединке не удалось — 0:0. Александр Зинченко отсутствовал в заявке.

Таким образом в истории противостояний этих команд “МЮ” имеет уже 76 выигрышей против 54 в “Сити”.

Отметим, “Манчестер Юнайтед” остается на 7-м месте в АПЛ, имея в своем активе 20 очков, а у “Манчестер Сити” на один балл меньше и 8-я строчка.

По материалам: УНН

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