Спорт

“Киев-Баскет” в матче с “Николаевом” продлил победную серию в Суперлиге

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"Киев-Баскет" в матче с "Николаевом" продлил победную серию в Суперлиге

БК “Киев-Баскет” победил дома “Николаев” в поединке регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу, передает

Гости из Николаева не сумели на равных соперничать с киевлянами, которые разгромили гостей — 101:65.

Самым на площадке стал легионер киевлян американец Майкл Джейкобсон — 24 очка, 12 подборов. Также отметим 19 очков Мишулы и 17 — Близнюка.

Победа стала для киевлян 11-й подряд со старта чемпионата при одном поражении.

Кроме того, отметим, что в следующем поединке “Киев-Баскет” предстоит сыграть 17 декабря на своей площадке против “Будивельника”. “Николаев” 13 декабря имеет по расписанию матч с “Тернополем”.

По материалам: УНН

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