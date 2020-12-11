В материнской школе Ярмоленко открыли реконструированный стадион в рамках президентской программы

Во Всемирный день футбола по программе президента “25 спортивных магнитов” открыли реконструированный стадион Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу “Юность” в Чернигове. Об этом сообщает “Главпост” сайт Черниговской ОГА, передает

“Отныне 776 юных футболистов Черниговской области имеют возможность заниматься спортом в современных, комфортных условиях и достигать значительных результатов. Будет удобно работать как тренерам, так и спортсменам. Оснащены все бытовые удобства”, – говорится в сообщении.

По словам Андрея Павелко, во время реализации проекта продемонстрировано хороший системный подход.

“Это хороший пример того, как государство заботиться о своих детях”, – сказал он.

“Конечно, разница между тем, что было и есть сегодня – впечатляющая. Ребятам остается только работать и упорно тренироваться. Сделали замечательно. Все, чтобы дети с удовольствием шли в спортшколы, тренировались и показывали высокие результаты “, – поделился впечатлениями Николай Яромоленко, отец Андрея Ярмоленко.

На объекте имеются:

стандартное футбольное поле с искусственной травой;

легкоатлетическая ядро (8 дорожек 400 м и сектора с искусственным покрытием);

трибуны на 3000 посадочных мест;

две игровых площадки с искусственным газоном;

тренажерный городок;

площадка для cross-fit.

Также объект полностью инклюзивный.

Стадиону “Юность” – 40 лет. Это первая модернизация арены с 1975 года. На нем будут проводиться городские, областные, всеукраинские и международные соревнования по мужскому и женскому футболу и легкой атлетике, а также тренироваться воспитанники СДЮШОР по футболу, комплексной ДЮСШ управления образования и науки и областной ШВСМ по игровым видам спорта.

“Украинские “магниты” предусматривают построение музеев, посвященных современным выдающимся спортсменам. Черниговский объект не стал исключением. Здесь обустроены музей истории местного футбола с отдельной экспозицией, посвященной воспитаннику ДЮСШ “Юность” украинскому футболисту, игроку национальной сборной и английского футбольного клуба “Вест Хэм” Андрею Ярмоленко.

Напомним, “Боруссия” заплатила черниговской школе Ярмоленко часть солидарного платежа, а “Динамо” – до сих пор не рассчиталось.

Также напомним, по факту неуплаты платежа солидарности открыто уголовное производство. Сейчас дело уже слушается в суде. Ее суть в том, что “Динамо”, вместо перечисления средств школе “Юность”, направило их на счета фиктивной ОО, откуда часть от полной суммы платежа солидарности в дальнейшем было выведено. Школа же Ярмоленко – осталась ни с чем. И с целью добиться от столичного клуба выполнения солидарных обязательств вынуждена была обращаться в ФИФА.

По материалам: УНН