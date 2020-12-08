Вспышка коронавируса произошел в клубе украинца в НБА

Во время периода тестирования НБА перед тренировочным лагерем три члена организации “Торонто Рэпторс” получили положительный результат на COVID-19, передает со ссылкой на сайт канадского коллектива.

Команда продолжит подготовку к сезону, а трое неназванных инфицированных отправятся на самоизоляцию.

“Торонто” ведет подготовку к новому сезону в университете “Сент-Лео”, а домашние матчи в регулярном чемпионате единственная канадская франшиза в НБА будет проводить в Тампе.

Примечательно, что новичком “Торонто” в это межсезонье стал центровой сборной Украины Алексей Лень.

Кроме того добавим, новый сезон регулярного чемпионата должен начаться 22 декабря.

По материалам: УНН